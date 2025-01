Falls Sie Kinder haben: Sind Sie sicher, dass Sie sie gleichbehandeln, oder bevorzugen Sie eines davon, vielleicht auch nur unbewusst? Und falls Sie Geschwister haben: Wurden die von Ihren Eltern genauso behandelt wie Sie? Oder gab und gibt es da vielleicht doch immer das Lieblingskind in der Familie? Diesen Fragen ist Psychologie-Professor Alexander Jensen von der Brigham Young University im US-Bundesstaat Utah gemeinsam mit seiner Kollegin McKell Jorgensen-Wells nachgegangen.

Untersucht haben die beiden 30 Forschungsarbeiten und 14 Datenbanken zum Thema elterliche Ungleichbehandlung. Insgesamt kamen so 19.469 "Teilnehmer" dieser Meta-Studie zusammen. Zwei Drittel davon stammten aus den USA, der Rest aus Westeuropa und Kanada. Das Forscher-Paar ist sich sicher, dass ihre Ergebnisse zumindest für den Kulturkreis der sogenannten westlichen Welt eine Aussagekraft haben, darüber hinaus aber nicht unbedingt.

Töchter werden bevorzugt, auch von Vätern

Die Wissenschaftler waren mit der Hypothese in ihre Arbeit gestartet, dass Mütter eher Töchter bevorzugen und Väter eher Söhne. Aber das stellte sich als falsch heraus. Töchter werden von beiden Elternteilen tendenziell mehr bevorzugt. Erkennbar war dieser Effekt sowohl in Westeuropa, als auch in Nordamerika, dort sogar noch stärker.

Interessant dabei war, dass Kinder selbst das offenbar gar nicht so wahrnehmen. "Es ist möglich, dass sich die Eltern innerhalb der Familie bewusst sind, dass Töchter leichter zu erziehen sind, und dass sie daher implizite Unterschiede in ihrer Erziehung erkennen", vermuten die Wissenschaftler in der Studie. "Da explizite Unterschiede in der Erziehung selten sind, behandeln Eltern ihre Töchter und Söhne möglicherweise nicht so unterschiedlich, dass Geschwister diese Unterschiede erkennen."

Geburtsreihenfolge spielt kleinere Rolle

Auch ob ein Kind das Erstgeborene, das Nesthäkchen oder irgendwo dazwischen ist, kann bei der Behandlung durch die Eltern eine Rolle spielen, allerdings laut Studienerkenntnissen keine homogene. Sprich: jüngere Geschwister werden in anderen Dingen bevorzugt als ältere Geschwister.