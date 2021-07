Ein schwarzer Wald, verkohlte Bäume und verbrannter Boden: So sah der Wald bei Treuenbrietzen nach dem Brand von 2018 aus. Nach dieser Katastrophe kam viel Arbeit auf die Forstwirtschaft zu: Tote Bäume mussten beseitigt, neue gepflanzt werden.

Für ein umfangreiches Forschungsprojekt namens PYROPHOB blieb aber ein gut 28 Hektar großes Areal von diesen Eingriffen unberührt. Der verbrannte Wald wurde und wird sich selbst überlassen. Und gerade hier verschwand das Schwarz mehr und mehr, erzählt Jeanette Blumröder – die Projektkoordinatorin.

Vor allem im Laufe der nächsten Vegetationsperiode wurde es tatsächlich wieder grün. Also das fing erst so stellenweise an, dass sich Moose und Gräser angesiedelt haben – aber ziemlich schnell sind auch die ersten Baumarten dort aufgetreten. Jeanette Blumröder, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Während Pappeln von selbst wuchsen, wurden etwa Kiefern angepflanzt. Bildrechte: imago/blickwinkel Es wuchsen vor allem Pappeln heran. In den bewirtschafteten Gebieten dagegen konnten sich diese Entwicklungen nicht durchsetzen, erklärt Blumröder: "Weil im Prinzip gerade da, wo forstwirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt wurden, war ja erstmal das System auf Null gesetzt, also der Boden bearbeitet." Demnach sei alles, was bislang dort gewachsen war, erstmal wieder verschwunden.

Klima-Nachteil für gepflanzten Wald

Außerdem gediehen nicht alle neu gepflanzten Bäume wie gewünscht. Manche mussten nochmals gepflanzt werden. Und während in dem unberührten Gebiet verschiedene Pflanzen zu verschiedenen Zeiten kreuz und quer heranwuchsen, sind die gepflanzten Bäume annähernd gleich groß und in ähnlichen Abständen gesetzt. So bringt es forstwirtschaftlich den größten Nutzen. Doch angesichts höherer Temperaturen scheint der bewirtschaftete Jungwald einen Nachteil zu haben. Das zeigen erste Beobachtungen im Rahmen des Projekts.

Also wenn entsprechend höhere Temperaturen auf der Fläche entstehen, dadurch, dass die Flächen offener sind und weniger Beschattung und weniger Kühlung auf der Fläche passiert, geht auch mehr Wasser verloren. Jeanette Blumröder, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde