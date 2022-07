Der Labrador-große Roboterhund am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme arbeitet ähnlich: Daten der Sensoren an den Füßen des Roboters werden kontinuierlich mit den Signalen des Central Pattern Generator abgeglichen. Dementsprechend passt der der Lernalgorithmus an, wie weit die Beine vor und zurück schwingen, wie schnell sie schwingen und wie lange ein Bein am Boden bleibt.