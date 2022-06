Servicestunde | 21.06.2022 | ab 11 Uhr Tracker, Apps, Roboter: Helfen digitale Schlafhilfen bei Schlafproblemen?

Etwa ein Drittel aller Deutschen leidet unter Schlafproblemen. Wer nicht in den Apothekerschrank greifen will, kann es mit technischen Helferlein versuchen. Doch helfen smarte Schlaf-Gadgets tatsächlich? Was bringt uns eigentlich um den Schlaf? Und warum können auch Hausärzte eine große Rolle bei Diagnostik und Therapie spielen? In der MDR THÜRINGEN-Servicestunde reden wir mit einem Schlafmediziner darüber.