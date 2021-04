In ihrer Studie wiesen Landschaftsökologen und Landschaftsökologinnen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster jetzt nach, dass diese nämlich Einfluss auf die Insektenvielfalt und darauf hat, wie oft die Bestäuberinsekten die Blüten besuchen. Grund dafür ist, dass Pflanzenarten nun mal keine gleichförmigen Einheiten sind. Ihre Populationen unterscheiden sich genetisch voneinander. Diese Unterschiede lassen sich oft auf ihre Anpassung an die jeweiligen Lebensräume zurückführen. Das heißt, dass eine Wiesen-Flockenblume, die am Meer wächst, weniger frostbeständig ist als eine Wiesen-Flockenblume, die hoch oben in den Bergen gedeiht. Diese Unterschiede sind tatsächlich in vielen Pflanzenmerkmalen sichtbar. So variieren die Pflanzen vielleicht in der Anzahl der Blüten oder dem Zeitpunkt, wann sie blühen.