In Dürreperioden passen Pflanzen, die in ohnehin trockenen Gebieten stehen, ihren Photosynthese-Prozess an. Wie die Analyse von Satellitendaten von einer Hitzewelle in den USA aus dem Jahr 2020 zeigt, verschieben die Pflanzen unter solchen Bedingungen ihre CO2-Aufnahme zunehmend in die Morgenstunden und verringern die Photosynthese am Mittag und Nachmittag. Die Untersuchung ist im Fachmagazin Science Advances erschienen.

An der Studie war auch Benjamin Dechant vom iDiv und der Universität Leipzig beteiligt. Er betont, dass die Forschenden diesen Effekt erstmals großräumig beobachten konnten. "Die neue Studie ist die erste, die flächendeckend für den kontinentalen Teil der USA diese Verschiebung in Richtung der Morgenstunden auf der Basis von Satellitenmessungen quantifiziert." Die Pflanzen müssen für die Photosynthese die Spaltöffnungen in den Blättern öffnen, so Dechant. Dabei verdunste Wasser. Deshalb könne es passieren, dass Pflanzen bei längeren Dürre- und Hitzeperioden absterben, wenn sie nicht genug Wasser über die Wurzeln aufnehmen können, so der Forscher und ergänzt: "besonders bei Arten, die nicht an solche extremen Umweltbedingungen angepasst sind". Bei ganzen Ökosystemen könne die stark reduzierte Verdunstung von Wasser aus den Blättern zu späteren Tageszeiten auch einen Einfluss auf die Temperaturen haben. Denn die Verdunstung sorge auch für einen kühlenden Effekt, so Dechant.