Die Untersuchung nutzt ein psychologisches Phänomen - den Stroop-Effekt. Der besagt, dass trainierte Handlungen nahezu automatisch ablaufen, während ungewohnte Handlungen eine größere Aufmerksamkeit brauchen. Wenn die niedrigeren Kalorienangaben nun also größer abgedruckt sind, wird dadurch Aufmerksamkeit geschaffen. Klassisch wird der Stroop-Effekt mithilfe von Farbwörtern gezeigt: Wenn das Wort "lila" in grüner Farbe geschrieben ist, brauchen Befragte länger, um zu sagen, welche Farbe sie sehen, als wenn Wort und Farbe übereinstimmen. In der Medizin werden so Aufmerksamkeitsfähigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit von Patienten und Patientinnen gemessen.