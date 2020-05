Gerade mal 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt haben Astronomen ein Schwarzes Loch entdeckt. In galaktischen Maßstäben ist das unsere direkte Nachbarschaft. Es befindet sich im Sternbild Teleskop am Nachthimmel über der Südhalbkugel. Das Schwerkraftmonster könnte nur der Beginn einer Reihe von bislang unentdeckten Schwarzen Löchern sein, schreiben die Forscher um Thomas Rivinius von der Europäischen Südsternwarte (ESO) im Journal „Astronomy & Astrophysics“.

Eigentlich wollte das Team mit dem MPG/ESO 2.2 Meter Teleskop am La Silla Observatorium in Chile Doppelsterne beobachten. Doch als die Wissenschaftler das Sternsystem HR 6819 näher untersuchten, bemerkten sie, dass der innere der beiden Sterne sich um ein drittes Objekt dreht. Er umrundet es einmal in 40 Tagen. Der äußere Stern dreht sich in einem weiten Orbit um beide inneren Objekte.