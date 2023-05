Liegt es daran, dass die wissenschaftliche Suche nach Außerirdischen aus der gleichen Zeit stammt, wie die Berichte über erste U.F.O-Sichtungen?

Da gibt es auf jeden Fall eine zeitliche Überschneidung. Deswegen haben die SETI-Forscher immer versucht, sich von dem UFO-Thema klar abzugrenzen. Gewiss, es ging um den Fortbestand ihrer Forschung. Würden diese sagen, Außerirdische seien längst da, würden alle fragen, warum sucht ihr dann noch weiter danach? Ich meine aber, gerade dann – wenn tatsächlich Objekte nachgewiesen werden, die extraterrestrischer Herkunft sind – müsste die Suche erst richtig losgehen, um galaktische Netzwerke und Föderationen dahinter zu finden.

Wenn die SETI-Forschenden bislang die Daten der Radioastronomie nutzen, kann es dann vielleicht sein, dass deren Auflösung einfach zu gering ist, um so etwas Winziges wie ein Raumschiff zu identifizieren? Schließlich sind die im Vergleich zu Gaswolken mit einem Durchmesser von Lichtjahren oder Neutronensternen oder dem Umfeld von Schwarzen Löchern ja wahrscheinlich winzig, oder?

Es gab sogar Projekte, die nach Spuren von Tritium gesucht haben, weil das ein Hinweis auf Raumschiffe mit Fusionsantrieb sein könnte. Außerdem gab es die Suche nach sogenannten Bracewell Sonden. Das sind in der Theorie außerirdische Sonden, die sich in der Nähe der Erde verstecken und uns beobachten. Die Suche danach erfordert leistungsstarke optische Teleskope. Daneben existiert auch Optical-SETI. Jene Wissenschaftler halten mit klassischen Teleskopen nach Lasersignalen Ausschau – bislang ohne positives Ergebnis. Die klassischen SETI-Horcher fahnden deshalb vor allem nach Radiosignalen, die extraterrestrische Lebensformen bewusst ausgesandt haben könnten.

Diese Signale müssten dann aber gezielt in unsere Richtung gefunkt werden, oder? Und das würde voraussetzen, dass eine solche Spezies bereits von unserer Existenz weiß.

Dr. Harald Zaun. Bildrechte: privat Sie könnten auch ins Blaue hineinfunken, also in alle Richtungen senden. Das wäre aber sehr energieaufwendig. Gerade angesichts unserer aktuellen Energieproblematik würden wir so etwas kaum realisieren können. Man muss auch sagen, dass SETI ja seine Grenzen hat. Ja, eigentlich ist die Abkürzung auch falsch. SETI steht bekanntlich für "Search for Extraterrestrial Intelligence". Tatsächlich wird aber nicht nach Intelligenzen gesucht, sondern nach Spuren von Technologie. Das Akronym SETT (Search for Extraterrestrial Technology) wäre hier also passender. Wir können nur Signale von einer Zivilisation empfangen, die sich für eine uns ähnliche Technologie entschieden hat. Das ist aber nicht für alle denkbaren Intelligenzen überhaupt eine Möglichkeit. Beispielsweise könnte es so etwas wie intelligente Delphine in Wassermeeren auf fremden Planeten geben. Für die wäre Elektrizität logischerweise keine Option. Und auch der Blick in die Sterne könnte für sie schwierig sein. Eine weitere Möglichkeit hat Stanislaw Lem in seinem Buch "Solaris" dargelegt. Dort ist die Intelligenz ein Plasma-Ozean. Eine solche Zivilisation hat keine Hände, um Instrumente wie Teleskope zu bauen. Man könnte nicht mit ihr in Kontakt treten. Es könnte auch Geistwesen geben, wie zum Beispiel in Fred Hoyles Roman "The Black Cloud". Das wäre eine Art geistige Schwarmintelligenz. Mit solchen könnte man über Telepathie kommunizieren; aber dafür haben wir im wahrsten Sinne des Wortes noch keine Antennen.

Fremde Intelligenzen könnten also so anders sein, dass uns einfach die Verbindungsmöglichkeiten fehlen. Ein anderes Problem ist für mich deutlich geworden, als ich Ihre Beschreibung des Arecibo-Experiments gelesen habe. Da ist mit einem großen Radioteleskop ein Signal ausgesendet worden, das mit Lichtgeschwindigkeit sein Ziel in 84.000 Jahren erreichen würde. Gibt es dort jemanden, der das Signal empfangen und antworten kann, dann wäre diese Antwort weitere 84.000 Jahre unterwegs. Wir würden sie also erst in rund 160.000 Jahren erhalten. Ist das Universum möglicherweise einfach zu groß, um zwischen Welten zu reisen?

Aber das setzt voraus, dass eine solche Zivilisation uns gefunden hat und beobachtet. Eine solche technologisierte Zivilisation müsste extrem langlebig sein. Schauen wir uns selbst an: Wir haben jetzt knapp 200 Jahre Industrialisierung. Mir erscheint gerade fraglich, ob wir damit 200 weitere Jahre durchhalten oder ob wir unsere ökologischen Grundlagen bis dahin vernichten.

Das ist richtig. Es gibt ja die Drake-Gleichung, mit der man die Anzahl der intelligenten Kulturen schätzt, die Funksignale senden und empfangen können. Der wichtigste Faktor darin ist das "L", der für Longevity steht, also Langlebigkeit. Die Frage wurde bei der ersten SETI-Konferenz im November 1961 sehr stark diskutiert: Wie lange überlebt eine Zivilisation, die das atomare Stadium erreicht hat, also Atomwaffen produzieren und einsetzen kann? Im Oktober 1962 folgte dann die 13-tägige Kuba-Krise, in der die Welt erstmals vor einem Atomkrieg stand.

Und zu solchen Krisen kann es ja immer wieder kommen, solange es Atomwaffen gibt oder Atomkraftwerke, die im Kriegsfall auch eine große Gefahr sind.

Ja. Viele Länder besitzen Atomwaffen und da kann man nie ganz ausschließen, dass die auch einmal in falsche Hände geraten. Genauso verhält es sich mit Atomkraftwerken. Das ist ein globales Problem.

Also ist der L-Faktor tatsächlich ein sehr großes Problem, denn er wird ja immer größer, je länger die Zeitspanne ist, die eine technisierte Zivilisation existiert. Ein Aussterberisiko von 0,0001 Prozent pro Jahr wird im Verlauf von einer Million Jahre sehr groß.

Der Heidelberger Astrophysiker Peter Umschneider hat das mal berechnet und 2010 dann öffentlich geschrieben, dass 99,8 Prozent aller existierenden Zivilisationen sich längst wieder von der kosmischen Bühne verabschiedet haben könnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass hochstehende Kulturen sich selbst vernichten oder durch Impact-Ereignisse oder andere kosmische Katastrophen das Zeitliche segnen, ist eben sehr hoch. Auch wir sorgen gerade selbst dafür, dass wir schneller Abschied nehmen müssen von unserem Planeten, als uns lieb ist.

Dabei ist doch nicht sonderlich wahrscheinlich, dass es viele Planeten wie unsere Erde gibt, oder? Vielleicht gibt es einige Welten, die im gleichen Abstand um Sterne vom Typ der Sonne kreisen. Aber haben die auch einen Mond gleicher Größe, der die Achse der Erde so kippt, dass es diese Jahreszeiten gibt, so wie hier? Und haben diese Welten auch eine ähnliche Masse wie die Erde, damit die Schwerkraft der unseren entspricht? Oder ist unsere Welt nicht ziemlich besonders und sollten wir nicht deutlich mehr dafür tun, sie für uns zu erhalten?