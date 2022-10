Das Wetter ist noch ein wenig unentschlossen. Es könnte sein, dass am Dienstagmittag (25. Oktober) noch Wolken die Sicht trüben. Aber zum Nachmittag soll der Himmel aufreißen, so die Prognose des MDR Wetters. Und das ist gut für alle, die einen Blick in den Himmel wagen wollen. Denn an diesem Tag schiebt sich der Mond vor die Sonne. Je nachdem, wo sie in Deutschland wohnen, können Sie die Verdunklung unterschiedlich stark erleben. Im Süden, etwa über München, sind es rund 20 Prozent, im Osten und Norden dagegen über 30 Prozent der Sonne, die hinter der sichtbaren Mondscheibe verschwinden.