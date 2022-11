Seit Oktober ist die Impfung gegen Covid-19 auch für Kinder ab einem Alter von sechs Monaten zugelassen. Die ganz Kleinen sind damit die letzte Gruppe, für die die Vakzine gegen das Virus verfügbar werden. Aber ist eine Corona-Impfung in dieser Altersgruppe überhaupt sinnvoll? Nach bisherigem wissenschaftlichen Kenntnisstand kommen gerade die jüngsten Kinder gut mit einer Infektion zurecht und überstehen sie in der Regel ohne Folgeschäden. Deswegen hat die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut die verfügbaren Daten gründlich geprüft.

Laut der Empfehlungen sollen solche Risikokinder entweder drei Dosen des Biontech-Impfstoffs bekommen. Biontech hat in seiner klinischen Studie mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren den mRNA-Impfstoff Comirnaty in einer deutlich reduzierten Dosis getestet. Während Erwachsene in der Regel mit 30 Mikrogramm mRNA geimpft werden und Kinder ab fünf Jahren mit 10 Mikrogramm, erhalten kleine Kinder drei Dosen zu je drei Mikrogramm Wirkstoff. Dabei soll die zweite Dosis drei Wochen nach der ersten und die dritte mindestens acht Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht werden.