"Dies ist die erste Studie zur Bestimmung von Antikörpern gegen das neue Coronavirus bei Kleinkindern nach der Omikron-Welle in Deutschland", betont die Studienautorin Dr. Geraldine Engels. Klar sei bisher gewesen, dass sich durch die Omikron-Variante auch viele kleine Kinder angesteckt haben müssen - doch wie viele genau wurde nun erstmals gemessen, in diesem Fall 69,9 Prozent. Damit ließ sich auch eine relativ hohe Rate an Kindern ermitteln, die gegen Covid-19 derzeit immun sind. Zusätzlich zeigte sich die Wirksamkeit der Impfungen, denn die Jungen und Mädchen, die bereits ein Vakzin erhalten hatten (13,9 Prozent) wiesen eine zehnmal so hohe Menge an Antikörpern im Blut auf als die Kinder, die nur eine Infektion durchlaufen hatte.



"Damit kann bei den meisten Kindern zumindest von einer gewissen Schutzwirkung gegen das neue Coronavirus ausgegangen werden", erklärt Prof. Johannes Liese, der Leiter des Bereichs Pädiatrische Infektiologie und Immunologie. Für den Experten scheinen damit aufwändige und belastende Maßnahmen wie Kita-Schließungen oder pauschale Tests asymptomatischer Kinder in der jetzigen Phase der Corona-Pandemie nicht mehr gerechtfertigt. In einem weiteren Forschungsschritt sollen nun noch mehr Altersgruppen und auch die Belastung der Eltern und Kinder im Verlauf der Pandemie untersucht werden.