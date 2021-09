Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut hat an diesem Freitag die Empfehlung einer Corona-Impfung auch für schwangere und stillende Frauen auf den Weg gebracht. Sie sollten mit einem der beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden. Damit sollen nun etwa 750.000 Frauen in Deutschland einen besseren Zugang zu einem Schutz gegen Covid-19 bekommen.

Bis zur endgültigen Empfehlung müssen nun noch Stellungnahmen eingeholt werden. Dass aber empfohlen wird, gilt als sicher. Hintergrund der Entscheidung: Eine Schwangerschaft stellt ein gewisses Risiko dar, schwer an Covid-19 zu erkranken. Das haben bereits mehrere Studien gezeigt. Weil die meisten Frauen in eher jungen Jahren schwanger werden, ist das Risiko zwar nicht so hoch, wie bei den über 80-Jährigen. Dennoch erkrankten etwa 10 Prozent der infizierten schwangeren Frauen schwer an Covid.

Vier Prozent der Frauen müssten auf einer Intensivstation behandelt werden, drei Prozent an Beatmungsmaschinen angeschlossen werden, sagt Marianne Röbl-Mathieu, niedergelassene Frauenärztin in München und Mitglied der STIKO. Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin empfehlen die Impfung daher schon länger. Dass die STIKO erst am heutigen Freitag eine allgemeine Empfehlung abgegeben hat, habe mit einigen komplizierten Abwägungen zu tun, haben Röbl-Mathieu und der Immunologe Professor Christian Bogdan von der Uniklinik in Erlangen am Freitag in einem Pressegespräch erläutert.