Weltweit gibt es über 73.300 Baumarten, 9.200 davon kennen wir bis heute noch gar nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Forschungsgruppe, die für die Studie Daten über Häufigkeit und Vorkommen von Bäumen aus zwei globalen Datensätzen kombiniert hat. Man kann sich das wie ein gewaltiges globales Puzzle vorstellen, dessen Teile über die ganze Welt verteilt sind, sagt Studien-Co-Autor Jingjing Liang von der Purdue University in Indiana (USA) und Mitbegründer der Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI): "Jeder Datensatz stammt von jemandem, der sich in einen Wald begibt und jeden einzelnen Baum vermisst, Informationen über die Baumarten, die Größe und andere Merkmale sammelt."

64.100 Bäume gefunden, den Rest geschätzt

Die blauen und die violetten Punkte und Flächen zeigen die beiden Datensätze, die die Forscher kombiniert haben. Bildrechte: Cazzolla Gatti et al. / PNAS 150 Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben für dieses Projekt im Rahmen der GFBI Daten erhoben. 38 Millionen Bäume in 90 Ländern und 100 Territorien sind so untersucht worden. Dabei fanden die Forschenden 64.100 verschiedene Bäume. "Tatsächlich sind die meisten Arten recht häufig und zahlreich", so Roberto Cazzolla Gatti, der Erstautor dieser Studie und Professor am Institut für Bio-, Geologie- und Umweltwissenschaften der Universität Bologna. Dann gebe es einige seltene und noch weniger solche, die wir nicht kennen, so Gatti. "Wenn viele Arten nur wenige Male beobachtet wurden, wird es wahrscheinlich viele seltene Arten geben, die noch nicht dokumentiert wurden." Den Forschenden war klar, dass sie keineswegs alle Bäume der Welt entdeckt haben konnten. Wie viele jedoch unerkannt sind, konnten sie nur schätzen. Das taten sie mit komplexen statistische Analysen, durchgeführt vom Supercomputer der Purdue University.

Südamerika: Tausende Arten noch nicht einmal erfasst

In Regenwäldern kann es noch viele unentdeckte Baumarten geben. Bildrechte: imago images / blickwinkel Tatsächlich, so die Ergebnisse dieser Berechnungen, scheint es so eine Art Hotspot für noch nicht entdeckte Arten zu geben: Etwa 40 Prozent der unentdeckten Baumarten, und damit mehr als auf jedem anderen Kontinent, befinden sich wahrscheinlich in Südamerika, das in der Studie wiederholt als besonders wichtig für die globale Baumvielfalt erwähnt wird. Südamerika ist der Studie zufolge auch der Kontinent mit der höchsten geschätzten Anzahl an seltenen Baumarten, etwa 8.200, und dem höchsten geschätzten Prozentsatz an Baumarten, nämlich 49 Prozent, die nur auf diesem Kontinent vorkommen. "Umfassende Kenntnisse über den Reichtum und die Vielfalt der Bäume sind der Schlüssel dafür, dass das Ökosystem stabil funktioniert", sagt Roberto Cazzolla Gatti.

