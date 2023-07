Wirtschaft Meeresbeauftragter: Tiefseebergbau darf nicht erlaubt werden

Die Tiefsee ist einer der am wenigsten erforschten Orte der Erde. Was man weiß: Dort unten liegen Manganknollen. Sie enthalten teils seltene Metalle, und das weckt Begehrlichkeiten. In Jamaika wird deshalb jetzt bei einer Konferenz der internationale Meeresbodenbehörde über die Regularien für einen Tiefseebergbau diskutiert. Wie sinnvoll ist es, in der Tiefsee nach Rohstoffen zu schürfen?