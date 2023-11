Adipositas ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, deren Veranlagung jedoch auch genetisch bedingt ist. Jährlich leiden mehr Menschen unter der Krankheit. Um dem entgegenzuwirken, suchen Forschende wie Matthias Tschöp, CEO und wissenschaftlicher Geschäftsführer vom Helmholtz Zentrum München, nach Medikamenten, die nicht nur bei Diabetes helfen sollen, sondern die Gewichtsabnahme im Fokus haben. “Es muss möglich sein, ein Medikament zu finden, das Körpergewicht reguliert und mit dem man 20 bis 30 Prozent Gewicht verlieren kann, ohne einen Chirurgen anzurufen oder einen Magenbypass zu machen”, so der Mediziner auf dem diesjährigen Falling Walls Science Summit in Berlin.

Tschöp und sein Team beschäftigen sich in ihrer Forschung vor allem mit dem Hormon Glukagon, welches sich in der Bauchspeicheldrüse befindet. Glukagon wird bereits jetzt schon als Medikament zur Behandlung von Unterzuckerung bei Diabetes-Patienten und -Patientinnen angewendet, da es Glukose liefert. Experimenten zufolge kann Glukagon aber auch dabei helfen, Kalorien und Fett zu verbrennen.

In den vergangenen Jahren haben Forschende daraufhin glukagonähnliche Peptide untersucht. Dabei haben sie zwei glukoseabhängige insulinotrope Polypeptide (GIP) zu einer Art "Superhormon" vereint. Dieses Hormon hat bei der Entdeckung der ersten Multirezeptoren-Medikamente geholfen, die wiederum in klinischen Studien bewiesen haben, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes dank ihnen rund 18 Prozent Körpergewicht verlieren können.

Mit der Grundlage für Mounjaro ist den Forschenden ein Durchbruch gelungen, auf den jahrzehntelang hingearbeitet wurde, so Matthias Tschöp. "Wir wussten, dass dies das beste Medikament auf dem Markt war, dass es das beste in der Adipositas-Behandlung sein würde." Diese Entdeckung hat die Forschenden motiviert, die Hormone weiter zu kombinieren. Das dabei entstandene Molekül, ein Tri-Agonist, soll stärker wirken als Mounjaro.

Das Medikament soll dabei umso besser funktionieren, je schwerer die Krankheit ist. verabreicht wird es mit einem Stift, ähnlich wie bei einer Insulinspritze. Die Forschenden erwarten, dass am Ende ähnlich wie bei einem Magenbypass das Gewicht um bis zu 30 Prozent gesenkt werden kann. Derzeit wird das Medikament in verschiedenen Versionen weltweit von pharmazeutischen Unternehmen getestet.

Matthias Tschöp hofft, dass mithilfe von Multirezeptor-Medikamenten Übergewicht aktiv behandelt werden kann und diese zunehmende "Pandemie" aufgehalten wird, wie er auf dem Falling Walls Science Summit betont. Das könnte außerdem dazu führen, dass in Zukunft weniger Menschen an Typ-2-Diabetes erkranken. Trotzdem sollten Medikamente wie Wegovy und Ozempic, und bald auch Mounjaro, kritisch betrachtet werden. So sind bei Wegovy und Ozempic beispielsweise bereits starke Nebenwirkungen wie Suizidgedanken nachgewiesen. Zudem lässt sich Adipositas nicht allein medikamentös behandeln. Ein gesunder Umgang mit Ernährung und Bewegung sollten immer Schwerpunkte in der Therapie sein.