Das Ergebnis ist also mit Vorsicht, aber auch ziemlich eindeutig zu interpretieren: Eine Abnehmspritze macht nicht schlau. Genauso wie sie das Sättigungsgefühl bei an Adipositas erkrankten Menschen normalisieren kann, normalisiert sie die Gehirnaktivität. "Während es erfreulich ist, dass die verfügbaren Medikamente einen positiven Einfluss auf die Hirnaktivität bei Adipositas haben, ist es aber erschreckend, dass es schon bei jungen Menschen mit Adipositas ohne sonstige Erkrankungen zu Leistungsveränderungen des Gehirns kommt", sagt Ruth Hanßen, Erstautorin der Studie und Ärztin an der Uniklinik Köln. "Die Prävention von Adipositas sollte in Zukunft eine viel größere Rolle in unserem Gesundheitssystem spielen. Die lebenslange Einnahme von Medikamenten ist die deutlich schlechtere Option, wenn wir durch Prävention Übergewicht und Folgeerkrankungen vermeiden könnten." Bilden, aufklären, Erkrankungen verhindern – damit dürfte klar sein, was nicht nur der vermeintliche, sondern der tatsächlich verheißungsvolle Segen ist. Und das auch noch verschreibungsfrei.