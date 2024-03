Es ist ein kalter Morgen in Nordsachsen. Die Luft ist klar, und die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Wolken. Hier, auf einem Feld, das bald zur neuen Heimat des Feldhamsters werden soll, treffen sich Menschen mit einem gemeinsamen Ziel: die Rettung einer bedrohten Art.

Unter ihnen sind Ariel Jacken und Thomas Liebenstein vom Zoo Leipzig. Sie gehören zum "Arbeitskreis Kooperative Feldhamsterschutz im Freistaat Sachsen". Gemeinsam mit Biologen, Landwirten, Wissenschaftlern und Naturschutzverbänden setzt sich der Zoo Leipzig für den Erhalt des Feldhamsters ein. Ihr Ziel: den Feldhamster, der einst die Felder Mitteldeutschlands bevölkerte, zurückzubringen. In den vergangenen Jahren hat der Zoo Leipzig erfolgreich daran gearbeitet, den Bestand an Feldhamstern in einer Zuchtstation zu vermehren, um sie ab diesem Jahr auf Feldern der Region wieder anzusiedeln.