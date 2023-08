"Es hat viele Jahre gedauert, bis wir genug Informationen gesammelt hatten, um sie sicher als neue Art zu identifizieren", sagt Frank Glaw, Kurator für Reptilien und Amphibien an der Zoologischen Staatssammlung München und Erstautor der Studie, die im Journal Salamandra erschienen ist. Auf mehreren Expeditionen in den Norden Madagaskars sammelte das Team umfassende Details zur Genetik, Morphologie und der Verbreitung der Tiere.

Eine Herausforderung bestand darin, dass der neue Gecko Uroplatus garamaso einer anderen Art, Uroplatus henkeli, bemerkenswert ähnlich ist. Er ist allerdings etwas kleiner, hat einen schmaleren Schwanz, und seine Zungenspitze ist nicht schwärzlich, sondern rosa. "Die verschiedenen Farbmerkmale in ihren Mündern, die so nützlich für die Identifizierung der verschiedenen Arten sind, haben womöglich eine uns völlig unbekannte Funktion", sagt Mark D. Scherz, Kurator für Herpetologie am Natural History Museum of Denmark. "Es gibt viel, das wir noch nicht über diese Geckos wissen und was es zu erforschen gilt."