Ein internationales Forscherteam unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) Bremerhaven hat an Klimaarchiven in Sedimenten aus dem Südpazifik die Fließgeschwindigkeiten des Antarktischen Zirkumpolarstroms für die letzten 5,3 Millionen Jahre rekonstruiert. Die Daten der Wissenschaftler zeigen, dass die ringförmige kalte Meeresströmung um Antarktika in Kaltzeiten langsamer und in Warmzeiten schneller wurde. Sollte der Zirkumpolarstrom im Zuge der jetzigen Erderwärmung weiter an Fahrt gewinnen, könnte der Südliche Ozean weniger CO2 speichern und mehr Wärme die Antarktis erreichen, so ein Fazit der Forscher.