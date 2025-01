Dem IGB-Dossier zufolge wäre der Arendsee hinsichtlich Fläche und Volumen der größte See in Deutschland, der jemals mit Fällmitteln behandelt worden ist. Eine entsprechend große Menge an Fällmitteln sei deshalb nötig, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Bei sachgerechter Verwendung seien aber keine gravierenden Nebenwirkungen auf die Umwelt zu erwarten, hieß es. Parallel zur Reduzierung der Phosphorkonzentration mithilfe eines Fällmittels könnten den IGB-Forschern zufolge externe Maßnahmen zur langfristigen Reduzierung des Phosphoreintrags in den Arendsee gestartet werden. Über konkrete Maßnahmen müsse aber die Politik entscheiden.