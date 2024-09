Fischsterben Chemikalien-Einsatz im Arendsee verzögert sich

Im Sommer sind Tausende Maränen einer bestimmten Generation im Arendsee gestorben.

Die Ursache könnte ein zu hoher Phosphor-Gehalt des Wassers sein.

Als Gegenmaßnahme sollen tonnenweise Chemikalien in den See eingebracht werden. Allerdings verzögert sich das Vorhaben.

Im Sommer hatte der Tod tausender Fische im Arendsee die Menschen aufgeschreckt. Dörthe Bethge-Steffens, Wasserbauingenieurin und Chefin der Arbeitsgemeinschaft „Der Arendsee“, erklärte gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT, das Unglück hätte nur eine bestimmte Generation von Maränen betroffen, nämlich die so genannten juvenilen, also jugendlichen Tiere. Sie sei mit dem Stress der so genannten Sprungschicht nicht klargekommen. Unter der durch die Sommersonne erwärmten Oberfläche würde innerhalb dieser Schicht die Temperatur plötzlich abfallen, außerdem gebe es dort wenig Sauerstoff. Normalerweise seien Fische und andere Organismen so schlau und durchschwämmen die Sprungschicht einfach; diese eine Maränen-Generation hätte das nicht geschafft.

Gesunder See zentral für Arendsee

Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Über das Fischsterben hatten sich vor allem Arendseer Einwohner besorgt gezeigt, den meisten Touristen war es nahezu verborgen geblieben. Claudia Schulz, die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es hätte nur wenige Nachfragen gegeben. Die toten Fische seien jeden Morgen von Mitarbeitern beräumt worden, so dass ein normaler Badebetrieb möglich gewesen sei. Grundsätzlich aber brauche der Ort einen sauberen, gesunden, ausgewogenen See, der bringe schließlich auch viele Besucher.

Ob das Fischsterben mit dem zu hohen Phosphorgehalt des Sees zusammenhängt, wird gerade noch untersucht. Für Umweltbiologen, Ingenieure und die Politik ist aber klar: Der See ist krank. Der Phosphor gelangte jahrzehntelang durch häusliche Abwässer der Region ins Grundwasser und damit in den See. Das Problem sei von Menschen verursacht worden, und nur Menschen könnten es lösen, sagt Dörthe Bethge-Steffens.

Letzte Prüfung für Chemikalien-Einsatz

Bildrechte: Bernd-Volker Brahms Als Gegenmaßahme sollten etwa 5.000 Tonnen Poly-Aluminium-Sulfat in den See eingesetzt werden, geplant im ersten Quartal 2025. Doch das Vorhaben verzögert sich: Zwar gibt es mehrere Gutachten, die den Erfolg der so genannten chemikalischen Fällung voraussagen. Der Altmarkkreis Salzwedel als Genehmigungsbehörde aber will auf Nummer sicher gehen und lässt das letzte vorliegende Gutachten nochmals durch ein Ingenieurbüro prüfen. Dessen Beurteilung soll, so die Auskunft der Pressestelle des Altmarkkreises, Ende des Jahres vorliegen. Erst dann, bedauert Dörthe Bethge-Steffens, könnte die Arbeit an Konzeption und Ausschreibung beim Landesamt für Hochwasserschutz beginnen.