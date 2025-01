Wandel der Ernährungssysteme und des Klimas

Die Art und Weise wie Lebensmittel produziert werden, trägt auch zum Klimawandel bei. Neben tiefgreifenden systemischen Veränderungen sind politische Maßnahmen wie die Festsetzung von Treibhausgaspreisen notwendig, um die Emissionen des Lebensmittelsystems wirksam und effizient zu senken. Doch wie wirken sich diese Maßnahmen am Ende auf die Verbraucher aus?



Die Studie von PIK-Wissenschaftler David Meng-Chuen Chen und seinen Kollegen untersuchte das anhand verschiedener Computermodelle für zwei verschiedene Szenarien. Einmal wurde geschaut, was mit den Lebensmittelpreisen passiert, wenn "Business as usual" betrieben wird und einmal, wenn ehrgeizige klimapolitische Maßnahmen ergriffen werden, die ernsthaft darauf ausgerichtet sind, das 1,5 Grad Klimaziel zu erreichen.

Menschen in reicheren Ländern spüren Preisanstieg weniger

Die Forschenden stellen fest, dass die Verbraucherpreise in reichen Ländern durch klimapolitische Maßnahmen nur um etwa das 1,25-fache steigen würden, obwohl die Erzeugerpreise bis 2050 um das 2,73-fache höher wären. Für den Verbraucher scheint das erstmal ganz gut zu klingen.



"Das bedeutet auch, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher von den Schwankungen der Agrarpreise weitgehend abgeschirmt sind, die durch klimapolitische Maßnahmen wie Steuern auf Umweltverschmutzung oder Regelungen zum Flächenverbrauch verursacht werden. Aber es macht auch deutlich, wie wenig die Landwirtinnen und Landwirte tatsächlich an den Lebensmitteln verdienen", gibt PIK-Wissenschaftler und Mitautor der Studie Benjamin Bodirsky zu bedenken.

Preisanstieg in ärmeren Ländern direkter spürbar

Hinzukommt auch, dass diese Effekte nicht überall auf der Welt gleich sind. In Ländern mit geringerem Einkommen würden klimapolitische Maßnahmen eine deutlich größere Auswirkung auf die Preise haben. So würden die Erzeugerpreise bis 2050 um den Faktor 3,3 steigen und die Verbraucherpreise um den Faktor 2,45. Zwar sind die Verbraucherpreise ebenso wie in reicheren Ländern geringer als die Erzeugerpreise, doch macht es sich für Menschen dort deutlicher bemerkbar.

Der Grund dafür sind deutlich kürzere Wertschöpfungsketten. Viele der Lebensmittel in ärmeren Ländern sind weniger stark verarbeitet, durchlaufen also viel weniger Stationen und sind somit dichter am Erzeuger, der die Preissteigerung quasi direkt an seine Kunden weitergibt. Hinzukommt, dass der Anteil der Lebensmittelausgaben gemessen am Einkommen die Menschen hier viel größer ist, als bei Menschen in reicheren Ländern und dass hier auch viel mehr Grundnahrungsmittel und weniger verarbeitete Lebensmittel konsumiert werden. Für eine gerechte Umsetzung globaler Emissionspreise müssten diese Aspekte in Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit also berücksichtigt werden.

Bedeutet Klimaschutz Verluste für Bauern und Verbraucher?

Nun könnte man meinen, dass die klimapolitischen Maßnahmen sowohl den Bauern als auch den Verbrauchern, vor allem in ärmeren Ländern schaden und man es im Zuge der Nahrungsmittelsicherheit einfach dabei bewenden lassen sollte. Das wäre allerdings ziemlich kurzsichtig gedacht, denn langfristig sind klimapolitische Maßnahmen zur Sicherung der Agrar- und Ernährungssysteme unerlässlich.

"Ohne ehrgeizige klimapolitische Maßnahmen und Emissionsreduzierungen werden die Folgen eines ungebremsten Klimawandels, wie Ernteausfälle und Unterbrechungen der Lieferketten, die Lebensmittelpreise wahrscheinlich noch weiter in die Höhe treiben. Die Klimapolitik sollte Mechanismen vorsehen, die allen eine schonende Transformation ermöglichen, wie etwa faire CO2-Preise, finanzielle Unterstützung für besonders vulnerable Regionen und Bevölkerungsgruppen sowie Investitionen in nachhaltige Anbaumethoden", sagt Hermann Lotze-Campen, Leiter der Forschungsabteilung "Klimaresilienz" und ebenfalls Autor der Studie.

Unterstützung vulnerabler Bevölkerungsgruppen ist möglich