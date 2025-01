"Künstliche Intelligenz" gibt es schon länger. Das bedeutet, dass die entsprechenden Systeme quasi maschinell "lernen" können. Anders als beim herkömmlichen Programmieren gibt der Algorithmus nicht jeden Schritt zur Lösung einer Aufgabe vor, sondern das System "lernt" beinahe wie ein Mensch aus der Beobachtung. Es beobachtet allerdings nicht andere Menschen, sondern große Datenmengen. Dann muss die KI in vielen aufeinanderfolgenden Trainingsläufen mit den Daten üben. So kann sie Muster und Abweichungen in den Datensätzen erkennen und darauf aufbauend arbeiten. Das, was beim "KI-Hype" der vergangenen Jahre gemeint war, ist häufig eine bestimmte Unterart: die "generative KI". Sie geht noch einen Schritt weiter und erstellt selbst Inhalte, beispielsweise Texte, Musik, Bilder oder Videos. Das erfordert eine hohe Rechenleistung und damit auch viel Strom.

Im Jahr 2023 wurde knapp ein Drittel des Stroms (32,5 Prozent) in der EU mit fossilen Brennstoffen produziert. Microsoft kündigte im vergangenen Jahr an, einen Teil des nach einem Störfall stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island wieder in Betrieb nehmen zu wollen – und zwar explizit, um den wachsenden Energiebedarf seiner KI-Produkte zu decken. Auch Google gab bereits bekannt, dass die eigenen Emissionen wegen KI-Programmen enorm gestiegen sind. Wie viel Strom braucht so eine KI also?