Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnte ein Viertel der Antarktis-Meteoriten von der Erdoberfläche verschwunden sein. Davon gehen Farinotti und der Rest des Teams aus, eine europäische Forschungsgruppe aus Belgien, der Schweiz und Großbritannien, die im April im Fachblatt Nature ihre Erkenntnisse publiziert hat. Mit jedem Zehntel Grad Erwärmung verschwinden 5.000 bis 12.000 Meteoriten im ewigen Eis der Antarktis. Bildrechte: MDR WISSEN

Dass sich daran überhaupt jemand stört, liegt an der Beschaffenheit der Eiswüste, eben dem Klondike der Meteoriten: "Die Antarktis wirkt sozusagen wie ein großer Trichter und sammelt Meteoriten auf sehr großen Flächen, die man dann in relativ kleinen Regionen sammeln kann", erklärt Daniel Farinotti. Dabei ist es erstmal unerheblich, wo so ein Meteorit in der Antarktis landet. Vereinfacht gesagt: Gletscher fließen und transportieren Dinge wie Meteoriten in Regionen, wo sie bevorzugt zutage treten. Diese Regionen sind bekannt. Das helle Eis und die dunklen Steinchen aus dem All ergeben noch dazu einen schönen Kontrast – ein praktischer Umstand, wenn es ans Finden geht.

"Das ist auch der Grund, warum etwa sechzig Prozent aller Meteoriten, die jeweils auf der Erde gefunden wurden, aus der Antarktis stammen", so Farinotti. Durch den Klimawandel ist also der bevorzugte Fundort für Asteroiden bedroht. Dass es cool ist, außerirdisches Zeug in der Hand zu halten, haben wir bereits festgestellt. Aber warum ist das nun ein Problem, wenn man es nicht mehr kann?

Wen kümmern unzugängliche Meteoriten?

"Wenn man Fragen nachgeht, wie der Entstehung von Planeten und womöglich auch der Entstehung des Lebens im Universum, dann kann man entweder mit einem Raumschiff rausfliegen und Material einsammeln, oder man nimmt sich eben Meteoriten an, die auf der Erde schon da sind." Zum Beispiel können uns Meteoriten interessante Erkenntnisse über die chemischen und physikalischen Umstände des frühen Sonnensystems liefern. So enthalten Meteoriten etwa Aminosäuren und Kohlenwasserstoffe – die Bausteine für das, was hier grad fleißig vor sich hin tippt oder fleißig vor sich hin liest.

Bevor sie die Wissenschaft zu Gesicht bekommt, droht Meteoriten also die Versackung im Eis. Und das, obwohl längst nicht überall in der Antarktis im Laufe des Jahres sommerliche Plusgrade herrschen. Vielmehr wird den Meteoriten ihre Beschaffenheit zum Verhängnis: ihre dunkle Farbe und hohe Wärmeleitfähigkeit, weil sie oftmals Metall enthalten. Die Sonnenstrahlung gibt neben den gestiegenen Umgebungstemperaturen den entscheidenden Anstoß, um den Schmelzprozess unter den Gesteinen in Gang zu bekommen. Farinotti: "Man kann sich das in etwa so vorstellen, wenn man in eine Speise in die Mikrowelle stellt, dann wird sie ja auch erwärmt, obwohl die Luft in der Mikrowelle nicht sonderlich warm wird."

Meteoriten in der Antarktis: Es gibt Wichtigeres, aber …

Auch der Glaziologe Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven betont die Wichtigkeit der antarktischen Meteoritensammelbecken, eine "echte Fundgrube" für Forschende nennt er sie. Wie Farinotti sieht Eisen die Rolle der einstigen Himmelskörper als Informationsspeicher. Er räumt jedoch ein: "In sozioökonomischer Hinsicht ist das aber letztendlich nicht von großer Relevanz, da ist eher viel mehr zu beachten, dass eine zunehmende Erwärmung des Klimas dazu führt, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, auch mit Beiträgen aus der Antarktis."

Die Erkenntnis, dass uns die Meteoriten durch Klimawandel und ihre eingebauten Mikrowellenöfen langsam abhanden kommen, basiert auf einem wissenschaftlichen KI-Modell, das das internationale Forschungsteam entwickelt und mit Variablen gefüttert hat. "Also man hat geschaut, wo wurden in der Vergangenheit Meteoriten gefunden? Wie sieht die Topografie aus? Wie ist der Eisfluss?" Aber auch die Wetterbedingungen und Sonneneinstrahlung spielen eine große Rolle. In Verbindung mit Klimamodellen lässt sich dann zeigen, dass die Chance, Meteoriten aufzuspüren, in der Antarktis künftig nicht besser wird.

Ja, und nun?