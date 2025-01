Mal zur Einordnung: In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland jährlich etwa fünf hitzebedingte Todesfälle pro 100.000 Menschen, im Jahrhundertsommer 2003 waren es fast zwölf. Das geht aus Zahlen des Deutschen Ärzteblatts hervor. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Zahl in Deutschlands Städten auf über sechzig Hitzetote pro 100.000 Menschen zunehmen, die Zahl der Kältetoten geht in der Zeit hingegen deutlich zurück. In Nordeuropa führt der Rückgang an Kältetoten unterm statistischen Strich sogar dazu, dass insgesamt weniger Menschen sterben. In Südeuropa hingegen steigt die Zahl an Hitzetoten hingegen massiv.