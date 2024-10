Am Wasser zu sitzen, dem Plätschern zu lauschen, das hat etwas Beruhigendes. Und es steckt tief in uns verwurzelt, steinzeitlich verwurzelt, glaubt man dem Archäologen Harald Meller: "Wenn Sie in den Urlaub fahren, dann fahren Sie gerne an Gewässer. Sie haben gerne Wasser und wissen, dass Sie sich immer versorgen können. Kurzum, Sie sind gerne in der idealen ökologischen Nische." Flüsse machten uns beweglicher und waren eine Art Lebensversicherung, weil immer etwas zu essen in ihnen geschwommen ist. Doch nicht nur wir, auch viele Pflanzen- und Tierarten nutzten und nutzen diese ideale ökologische Nische für sich. Laut Umweltbundesamt sind Flüsse und ihre Auen die artenreichsten Ökosysteme Europas und zudem auch sehr sensibel.