Prinzipiell sollte es also möglich sein, diese Fähigkeit auch auf andere Anbaukulturen zu übertragen, etwa auf Getreide. In Teilen gelingt es auch schon. So konnte etwa Gerste dazu gebracht werden, die Knötchen an den Wurzeln zu bilden. Aber die Symbiose mit den Bakterien hat noch nicht geklappt. Hier spielen verschiedene Gene ineinander, was die ganze Sache sehr kompliziert macht. "Was mich allerdings optimistisch macht, dass wir das eines Tages schaffen werden: Es gibt keine grundsätzlichen biologischen Barrieren, warum es nicht klappen kann. Es ist nur eine technische Herausforderung", ist der Biologe überzeugt.