Garten Warum blüht jetzt der Rhododendron?

Eins vorweg: Ja, es gibt Rhododendron-Arten, die im Herbst blühen. Aber um die geht es hier nicht. Und es ist auch kein einzelnes Phänomen in diesen Tagen. Wenigstens aus Sachsen wissen wir, dass es in Niesky passiert ist, von dort haben wir Bilder bekommen. Aber auch in Dresden waren die Blüten zu sehen. "Wir haben hier im Botanischen Garten eine ähnliche Beobachtung gemacht", so Barbara Ditsch, die wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens Dresden. "Bei uns blüht auch ein kaukasischer Rhododendron. Eine Sorte, die eigentlich auch erst Ende April normalerweise so richtig in Blüte steht." So etwas passiert immer mal wieder. Auch bei Obstbäumen gibt es im Herbst manchmal eine zweite Blüte, wie zum Beispiel 2022, als wir einen besonders warmen Oktober erlebten.