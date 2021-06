Kennen Sie noch Mitfahrzentralen? Man ging direkt hin, checkte die Aushänge, welche Angebote es an welchem Tag für eine Fahrt von A nach B gab. Oder man rief dort an, hinterließ ein Mitfahrangebot und wurde bei einem passendem Fahrgastwunsch zurückgerufen. Längst findet all das online statt und nicht mehr nur für lange Strecken wie von Magdeburg nach München, sondern auch für die kleinen Wege innerhalb einer Stadt.

Die Daten der Forscher vstammen aus den USA. Bildrechte: imago images/TheNews2 Dazu haben die Studienautoren mit Daten von 2019 aus New York und Chicago gearbeitet und sie analysiert: 250 Millionen Fahrtanfragen in New York City, bei vier Mitfahrdiensten, und 110 Millionen Anfragen bei drei Anbietern in Chicago. Aber welche Faktoren beeinflussen Menschen, sich für oder gegen Sharing-Angebote zu entscheiden? Den Studienautoren zufolge gibt es drei Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen: Finanzielle Vorteile, die Ungewissheit über die Fahrtdauer mit eventuellen Umwegen und die Fahrt zusammen mit einem fremden Menschen. In ihre Modellrechnungen und Simulationen bezogen sie auch die Sichtweisen verschiedener Nutzungsgruppen mit ein, die Nachfragen aus einzelnen Stadtgebieten und Uhrzeit-bedingte Nutzungsmuster.

Dabei zeigte sich, dass bereits ein leicht gestiegener finanzieller Anreiz die Nutzung innerstädtischer Mitfahr-Angebote massiv erhöhen würde. Der finanzielle Nutzen müsse dabei hoch genug sein, um die Unannehmlichkeit eines Umwegs oder den fehlenden Komfort durch fremde Mitfahrerende im Auto aufzuwiegen, erklärt Mitautor Dr. Malte Schröder, Mobilitätsforscher an der TU Dresden, im Gespräch mit MDR WISSEN. Außerdem zeigte sich, dass in einkommensschwächeren Stadtteilen die Nutzung von Sharingangeboten höher ist, als in Stadtteilen, in den Menschen mit höheren Einkommen leben.

Die komplette Studie, die im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, können Sie hier lesen.