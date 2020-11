Wo und wann kann man die Planeten beobachten?

Sie stehen den gesamten November und Dezember gemeinsam am Firmament. Von Tag zu Tag wird die Sonne früher am Horizont verschwinden. Anfang Dezember wird es bereits um 16.04 Uhr soweit sein. Da am 21. Dezember Wintersonnenwende ist, werden die Tage wieder länger. Silvester geht die Sonne um 16.12 Uhr unter.

Bis es richtig dunkel sein wird, vergeht mindestens eine weitere Stunde. Das Planetenduo kann man trotzdem bereits am niedrigen Abendhimmel erkennen. Während Jupiter und Saturn am 20. November noch ganz im Süden stehen, werden sie bis Ende des Jahres am südwestlichen Abendhimmel zu sehen sein.

Von Abend zu Abend werden sie allerdings immer tiefer am Horizont erscheinen. Im November kann man sie noch bis zirka 19.30 Uhr am Himmel beobachten. Am ersten Weihnachtstag wird man sie dagegen nicht mal mehr um 18 Uhr erkennen können. Aber bis dahin ist der Anblick außergewöhnlich. Eine der letzten Saturnaufnahmen der Raumsonde Cassini, bevor sie durch die Ringe des Planeten gestürzt ist. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Mondsichel zusammen mit Jupiter und Saturn

In den Nächten des 16. und 17. Dezembers gesellt sich der Mond zu den beiden Planeten hinzu. Da am 14. Dezember erst Neumond war, wird der Trabant eine schmale Sichel zeigen. Am 16. Dezember wird sie unter den beiden Planeten stehen. Am 17. Dezember werden alle drei Himmelskörper – von der Erde aus betrachtet – in einer Höhenebene stehen. Die Mondsichel wird dabei in südlicher Himmelsrichtung zu erkennen sein.

Wintersonnenwende: Näher kommen sie sich nicht

Eindrucksvoll ist die Zeit zwischen dem 16. und 25. Dezember. Dann stehen die beiden Gasriesen am Erdhimmel besonders nah zusammen. So eng, dass die scheinbare Größe eines Vollmondes kaum noch zwischen sie passen würde.

Am 21. Dezember um 11.02 Uhr ist Wintersonnenwende. Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder länger und die Nächte kürzer. An diesem Tag sind sich Jupiter und Saturn aber auch so nah, wie seit fast 800 Jahren nicht mehr, erklärt Hartigan.

Am Abend der nächsten Annäherung am 21. Dezember werden sie wie ein Doppelplanet aussehen, der nur um ein Fünftel des Durchmessers des Vollmonds getrennt ist. Für die meisten Teleskopzuschauer werden an diesem Abend jeder Planet und mehrere ihrer größten Monde im selben Sichtfeld sichtbar sein. Patrick Hartigan, Prof. für Astronomie und Physik Rice University

Dieses Ereignis nennt man die Große Konjunktion. Ein Ereignis, das nur ungefähr alle 20 Jahre stattfindet. Von der Erde aus gesehen werden sich die beiden Gasriesen das nächste Mal am 31. Oktober 2040 in der Großen Konjunktion treffen.

Wer die beiden Planeten jedoch höher am Nachthimmel betrachten möchte, muss bis zum 15. März 2080 warten, erörtert Hartigan. Danach wird das Duo erst wieder nach dem Jahr 2400 so auftreten. Der Jupiter und seine Atmosphäre bei der Nasa-Juno-Mission aufgenommen. Bildrechte: imago / ZUMA Press

Tipps zum Beobachten

Die beiden Planeten kann man mit dem bloßen Auge gut erkennen. Eine besondere Ausrüstung braucht man fürs Beobachten nicht. Jedoch sollte man sich die frühen Abendstunden freihalten, da sie nur sehr kurz am Himmel stehen.

Die kühlen Abendstunden haben einen Vorteil: Sie können die Nacht aufklaren. Jedoch ist es im Winter oft trüb und bewölkt. Deswegen sollte man sich die Wetterprognosen frühzeitig anschauen. Da es kalt sein wird, sollte man sich warm anziehen.