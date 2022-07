Ein Asteroid könnte das Leben auf der Erde auslöschen. Die Dinosaurier hatte dieses Schicksal bereits ereilt. Dabei kommen einige Asteroiden nicht aus dem großen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu uns. Manche von ihnen fliegen zwischen der Erde und Sonne entlang. Genau diese erdnahen Objekte (engl. Near Earth Objects, kurz: NEO) hat sich der Astronom Scott Sheppard am Institut für Astronomie an der University of Hawaii genauer angeschaut.