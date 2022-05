Das Projekt mit dem Namen "Hubble Asteroid Hunter" startete am Weltasteroiden-Tag im Juni 2019. An diesem Tag, der an das Tunguska-Ereignis 1908 erinnert, bekommen die Himmelskörper traditionell mehr Interesse als sonst. Daran beteiligt sind das European Science and Technology Centre (ESTEC) und das zur Esa gehörende ESAC Science Data Centre (ESDC) – zusammengearbeitet wurde zudem mit Google sowie mit der Plattform "Zooinverse", dem weltgrößten Portal für Citizen Science.