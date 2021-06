Wiesen mähen, aber richtig

Ohne den Menschen gäbe es keine Wiese. Sie ist ganz klar eine Kulturlandschaft, sagt Matthias Nuß vom Senckenbergmuseum für Tierkunde in Dresden. "Die Wiese ist ein Ökosystem, das nur deshalb existiert, weil es immer wieder gestört wird." Weil wir eine Wiese mähen oder weil sie beweidet wird, so Nuß. "Als der Mensch unsere Umwelt hier in Mitteleuropa in Besitz genommen hatte, wurden Wiesen benötigt, um Futter für das Vieh zu haben." Erst dadurch sei dieses Offenland überhaupt entstanden, so Schmetterlingsexperte Nuß, "und in diese Kulturlandschaft sind viele Arten eingewandert aus verschiedenen Himmelsrichtungen. Und all das zusammen macht eigentlich unsere artenreiche Umwelt aus."