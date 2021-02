Bildrechte: Stellarium

Sternbilder im Osten

Am östlichen Horizont stechen vor allem die Sternbilder Löwe (Leo) und Großer Bär (Ursa Major) heraus. Anfang Februar wird sich der Löwe gegen 21 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) am Osthorizont zu erkennen geben. Oberhalb davon und ein Stück weiter links zeigt sich der Große Bär. Wenn Sie ihren Blick nach rechts richten, zeigt sich das Sternbild Krebs (Cancer). Über die Nacht hinweg wandern die Sternbilder zunächst in südliche Himmelsrichtung. Den Horizont werden sie nach Sonnenuntergang im Westen berühren. Gegen Monatsende wird sich das ganze Himmelsschauspiel um zwei Stunden nach vorne verlagern.

Die Wanderung des Mars

Der Planet Mars wird im Februar am südlichen Nachthimmel nach Sonnenuntergang erscheinen. Am ersten Februar wird man ihn nach 18 Uhr gut erkennen können. Gegen Monatsende wird er ungefähr eine Stunde später gut zu erkennen sein. Jedoch steht er dann nicht mehr im Süden. Er befindet sich dann am südwestlichen Horizont. Der rote Planet wird gen Nord-West-West wandern und dort am Horizont untergehen. Das wird gegen ein Uhr nachts passieren.

Ein Planet wird sich allmählich von Mars entfernen: Uranus. Während der Eisriese gegen Monatsanfang noch nahe an Mars Seite steht, wird er gegen Monatsende bereits zwei Stunden vor dem roten Planeten am nordwestlichen Horizont verschwinden.

Der eiskalte Uranus. Ander Oberfläche des Planeten herrschen minus 200°C. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Zwischen dem 16. und 19. Februar wird die schmale Mondsichel neben Uranus und Mars stehen, zunächst unterhalb von Uranus. Am 18. Februar wird sie dann unterhalb von Mars stehen. Uranus wird noch ein Stück tiefer zu sehen sein. Nach dem 19. Februar wird man den Mond zunächst nicht mehr bei den beiden Planeten stehen sehen.