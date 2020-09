Astronomische Gefahrenmeldungen Gefahr aus dem All: Wie gefährlich sind Asteroiden wirklich?

"Die Erde wurde nur knapp verfehlt" oder "Ein Asteroid rast auf die Erde zu" – Schlagzeilen wie diese lassen uns glauben, dass wir von der permanenten Auslöschung aus dem All bedroht sind. Am 29. September nähert sich bereits der nächste Asteroid – 2020 PM7, ein Brocken von 200 Meter Durchmesser, in etwa so groß wie die Pyramide von Gizeh. Doch wie berechnen Forscher eigentlich die Gefahr von solchen Objekten aus dem Weltraum?