Die höchste Quote an vom Aussterben bedrohten wandernden Arten lebt laut dem aktuellen UN-Bericht im Meer. 97 Prozent sind hier betroffen. "Mich persönlich überrascht das nicht. Auch die Meere sind ein Lebensraum, der extrem stark durch den Menschen überformt und genutzt wird", erklärt Biodiversitätsforscher Marten Winter: "Wenn ich beispielsweise einen Blick auf eine Karte mit den globalen Fischereirouten werfe – das ist schon sehr intensiv". Auch der aktuelle Bericht sieht Überfischung als wichtigsten Grund für das Artensterben im Meer. Besonders betroffen: Haie und Rochen. Die Tiere brauchen lange, um auszuwachsen und haben eine niedrige Reproduktionsrate. Die internationale Nachfrage nach ihrem Fleisch, Flossen, Kiemenplatten und Leberöl ist dagegen hoch.

Werden zu viele Tiere aus dem Meer gefischt, hat das Konsequenzen für das Ökosystem. "Die Resilienz von Meeren hat ihre Grenzen: Je nachdem, wie intensiv wir Menschen in diesen Lebensräumen agieren. Und aktuell entziehen wir diesen Lebensräumen viele Individuen vieler Arten, also viel Biomasse, gerade durch Überfischung", so Winter. Viele Ökosysteme seien aktuell bereits am Rande dessen, was sie leisten können, damit sie noch funktionieren.