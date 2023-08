Kein geeinigtes Europa bei Milch aus der Haferkuh: Die Akzeptanz von Milchersatzprodukten hängt in europäischen Ländern von unterschiedlichen Faktoren ab. Das ergab eine Studie der Universität Hohenheim . Unter den untersuchten Ländern zeigte sich vor allem eine einzigartige Sichtweise aus Deutschland. Hier seien Tierwohl, Gesundheit und Umwelt ausschlaggebend, was das Land zu dem mit der höchsten Akzeptanz für Milchersatzprodukte macht. Soziale Normen und kulturelle Traditionen würden Deutsche hingegen weniger stark beeinflussen. Das Bildungsniveau und andere soziodemografische Faktoren spielten in allen untersuchten Ländern überraschend keine Rolle, so die Forschenden.

In die Untersuchung flossen neben Deutschland Befragungsdaten aus Dänemark, Frankreich, Italien, Polen und Spanien ein. So werde etwa der gesundheitliche Aspekt in Polen andersherum als hierzulande gelesen: Dort würden tierische Milchprodukte als gesund und vorteilhaft angepriesen, so die Forschenden, was ihnen den Vorzug gebe. Zudem seien die Lebensmittelpreise entscheidend. Bei einem Anstieg nehme die Bereitschaft ab, vegane Ersatzprodukte zu konsumieren.