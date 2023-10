Natürliche Zutaten für Kosmetik: Sand, Kaffeesatz oder Obstkerne

"Meines Erachtens wird ein Verbot von intendiertem Mikroplastik helfen, Mikroplastik-Emissionen in die Umwelt weiter zu reduzieren", sagt Ralf Bertling vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik. Schon heute verzichteten viele Kosmetikhersteller freiwillig auf Mikroplastik in ihren Produkten. Dieser Trend könnte sich durch das EU-Verbot noch verstärken, zumal es im Kosmetikbereich genug Alternativen gebe, glaubt Bertling. "Bei Kosmetika können zum Beispiel Sand, Kaffeesatz oder gemahlene Obstkerne in Peelings eingesetzt werden."

Und auch bei den Kunstrasenplätzen gebe es Optionen wie etwa "Infill-freie" Anlagen. "Möglicherweise werden Vereine auch in Erwägung ziehen, ob nicht doch ein Naturrasenplatz für den Spielbetrieb ausreicht", so der Forscher. Auch er betont jedoch: Die Mengen an zugesetztem Mikroplastik in Kosmetika oder Waschmitteln seien im Vergleich zu Reifen- oder Textilabrieb eher gering.

Trotzdem sei das Verbot relevant, weil jedes Mikrogramm Plastik, das nicht in die Umwelt gelangt, gut ist, sagt Doris Knoblauch, Koordinatorin der Arbeitsgruppe Plastik am Ecologic Institute in Berlin. Bei vielen der Produkte, die vom Verbot bewusst zugesetzten Mikroplastiks betroffen seien, handle es sich um solche, die besonders "nah" an der Umwelt seien. "Kunstrasen wird durch Regen unmittelbar ,ausgeschwemmt‘, Kosmetika landet beim Abschminken oftmals im Abwasser anstatt mit dem Abschminkpad zusammen im Abfalleimer und Dünger landet direkt in der Erde", so Knoblauch.

Je weniger Plastik in der Umwelt landet, desto besser, sagen Forschende. Bildrechte: imago/JOKER

Das Verbot sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und könne Signalwirkung haben. "Die Politik kann tatsächlich Dinge verbieten und die Industrie muss sich darauf einstellen. Bei bewusst hinzugefügtem Mikroplastik ist das eine ,low hanging fruit‘, denn das kann am leichtesten geändert werden: Man lässt es ,einfach‘ weg – gesetzt den Fall, dass man die gewünschte Konsistenz, Haltbarkeit und so weiter auch anderweitig herbeiführen kann", so die Forscherin. Bei Reifenabrieb zum Beispiel sei das deutlich schwieriger.

Wäre Glitzer aus Titan oder anderen Mineralien umweltfreundlicher?

Das Verbot ist zunächst einmal ein sinnvoller Schritt, meint Martin Löder von der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften an der Universität Bayreuth. "Meiner Einschätzung nach ist es tatsächlich eine gute Maßnahme, um Quellen zu minimieren, die man einfach abstellen kann", sagt er. Allerdings mache dieses absichtlich zu Produkten hinzugefügte Mikroplastik nur einen geringen Teil des gesamten Mikroplastiks in der Umwelt aus. Auch Löder verweist auf das weit größere Problem mit Abnutzung und Abrieb. "Die neue Regelung ist also kein Tropfen auf den heißen Stein, aber sie verringert den Eintrag nur um einen kleinen Anteil", bilanziert der Forscher.

Allerdings bemerkt Löder, dass die Regelung effektiv sein könnte, um die Aufnahme von Mikroplastik durch den Menschen in Teilen zu verringern. Er verweist insbesondere auf die Kosmetika. "In dem EU-Projekt ,Plastics Fate‘, untersuchen wir unter anderem Aufnahmepfade von Mikroplastik für den Menschen. Dabei haben wir auch Kosmetika untersucht, da diese ein möglicher Aufnahmepfad sind." Und tatsächlich gerate eben zum Beispiel beim Schminken mit Puder oder Lippenstift, der Mikroplastik enthält etwas davon in den Körper. "Dieses kann dann eingeatmet oder verschluckt werden", so Löder.

Wird das Glitzerverbot ähnliche Folgen haben wie das Einwegplastikverbot? Bildrechte: Colourbox.de