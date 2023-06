Seit dem vergangenen Sonntag ist klar, dass die AfD im thüringischen Sonneberg den ersten Landrat in Deutschland stellen wird. Die Gründe für den Erfolg der rechten Partei dürften komplex sein , ein Alleinstellungsmerkmal der AfD ist dabei oft, dass sie beispielsweise in der Klimakrise oder dem Krieg Russlands gegen die Ukraine – nicht durchgehend, aber teilweise – Positionen vertritt, die eine Nähe zu populären Verschwörungsmythen aufweisen.

So stimmten in einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung überdurchschnittlich viele AfD-Wählerinnen und -Wähler der These zu, der Krieg in der Ukraine diene lediglich der Ablenkung von der Corona-Pandemie. Ein kausaler Zusammenhang mit den Wahlerfolgen der Partei ist zwar kaum herstellbar (immerhin sind auch in der Gruppe der Nichtwählenden Verschwörungsmythen verbreitet), aber oft liegt ein Zusammenhang mit einer negativen Bewertung der Demokratie vor.