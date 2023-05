Zum anderen ist der Einsatz von chemischen Mitteln wie Düngern und Pestiziden von großer Bedeutung, denn diese wirken sich negativ auf die Vielfalt der Wirbellosen aus. Sie machen bei Vögeln zumindest in einigen Entwicklungsstadien wie etwa der Brutzeit einen wichtigen Teil ihrer Nahrung aus. Laut den Forschenden ist das bei 143 der 170 untersuchten Arten der Fall. Ist diese Nahrungszufuhr gestört, wirkt sich das auf den Fortpflanzungserfolg aus, denn es beeinflusst das Elternverhalten und das Überleben der Nestlinge. Hinzu kommt auch ein direkter Kontakt der Vögel durch den Verzehr von Samen, die mit chemischen Mitteln behandelt wurden. Was wiederum dazu führt, dass sie Vögel nicht direkt sterben, der Organismus aber über die Zeit und zunehmenden Verzehr beeinflusst wird.

Die Forschenden kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass das Schicksal der europäischen Vogelpopulationen tatsächlich von der raschen Umsetzung eines transformativen Wandels in der europäischen Gesellschaft und insbesondere von Agrarreformen abhängt.

Und als wäre das nicht genug, lastet zusätzlicher Druck aus anderen Bereichen auf den Vögeln. Auch die zunehmende Verstädterung hat einen negativen Einfluss auf die Vogelpopulationen. Aber auch der Wald in Europa verändert sich – die Waldbedeckung nimmt seit Jahrzehnten zu. Normalerweise bringt man das mit einer Zunahme der Vogelpopulationen in Verbindung, aber die Gesamtpopulationen lassen nicht darauf schließen. Ursache dafür könnte sein, dass zwar die Masse an Wald zunimmt, die Arten des Waldes aber nicht. So gehen alte Wälder zum Beispiel zurück, welche aber für viele in Wäldern lebende Arten sehr wichtig sind.