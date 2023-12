Becker erinnert sich, dass er die Luftnot und schnelle Erschöpfung zunächst verdrängt hatte. Irgendwann müsse er das wohl einmal untersuchen lassen, dachte er. Und dann ging im Dezember vor fünf Jahren alles ganz schnell. Der damalige Leipziger Bundesstützpunkt-Trainer war von der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Wasserspringen zurückgekehrt und dachte, seine bereits bekannte Nierenschwäche mache Probleme. "Weihnachten habe ich noch mit meiner Familie gefeiert und dann ab ins Krankenhaus." In der Klinik stellten die Ärztinnen und Ärzte fest, dass Becker weitere gesundheitliche Probleme hat.

Länger leben

Als die Diagnose kam, war klar: Es ist ernst. Eine Lungenfibrose. Das bedeutet, dass das Bindegewebe in der Lunge chronisch entzündet ist. In der Folge wird das Blut nicht mehr gut mit Sauerstoff angereichert und die Lunge versteift sich. Betroffene benötigen zum Einatmen mehr Kraft. Die Krankheit ist nicht heilbar. Ein Großteil der betroffenen Menschen stirbt innerhalb weniger Jahre nach der Diagnose. Der 68-jährige Becker sagt: "Ich habe eine Zugabe."

Bildrechte: MDR/Christian Modla Beckers Ärztinnen und Ärzte in der Klinik überlegten 2018, ob der Leipziger auf die Transplantationsliste gehöre. Für Lunge und Nieren.

"Ich bin froh, dass es so weit nicht gekommen ist. Denn ich kann auch mit der Lungenfibrose ein einigermaßen normales Leben führen. Das wäre nach einer Transplantation nicht gegangen", meint Becker. Zu seinem Alltag gehört das Rudern im Verein Gesundheitssport Dr. Heine in Leipzig.

Immer mehr Lungenkranke

Die Zahl der Lungenkranken steigt: Mit der Folge, dass alle vier Minuten in Deutschland ein Mensch an den Folgen einer Lungen- oder Atemwegserkrankung stirbt. Asthma und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung – kurz COPD – gelten in Deutschland als Volkskrankheiten und betreffen jeden Zehnten. Etliche von ihnen meiden wegen der Atemnot körperliche Aktivität, Bewegung, Sport. Das ist der falsche Ansatz, "eine Abwärtsspirale", sagt Heinrich Worth, Lungenfacharzt und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Lungensport. Er warnt: Je weniger Betroffene sich bewegen, desto mehr baue sich die eigene Kondition und Muskulatur ab, was wiederrum die Atemnot steigere. "Regelmäßig körperlich aktive Lungenkranke hingegen sind belastbarer im Alltag und ihre Lebensqualität verbessert sich."

Die Arbeitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland und die Deutsche Atemwegsliga raten zu maßvoller Bewegung, mindestens 30 Minuten über den Tag verteilt. Die Symptome der Erkrankungen gehen auf diese Weise zurück. Bei einer COPD steigt auch die Lebenserwartung durch körperliches Training. Nur bei wenigen Personen rät Lungenfacharzt Heinrich Worth von sportlicher Betätigung ab. "Und wer gerade einen akuten Infekt wie eine Erkältung hat, sollte pausieren."

Sport mit Sauerstoffgerät ist möglich

Auch sehr schwer lungenkranke Menschen, die ein Sauerstoffgerät nutzen müssen, können unter bestimmten Umständen weiter Sport treiben und aktiv sein. "Am Anfang habe ich mich geschämt mit der Nasenbrille. Aber meine Frau hat mir gut zugesprochen", sagt COPD-Betroffener Bernd Götze. Wenn man sich entsprechend organisiere, könne man sich auch mit einem mobilen Sauerstoffgerät gut bewegen: Für Kniebeugen reiche es allemal.

In seiner Lungensport-Gruppe in Potsdam wirft Götze aber auch auf Basketball-Körbe oder turnt an der Sprossenwand. Wenn er beim Aufwärmen durch den Raum geht, nimmt der 69-Jährige sein Sauerstoffgerät in die Hand oder hängt es sich um. Es wiegt knapp drei Kilogramm. "Das schaffe ich!" Wenn Götze überwiegend an einer Stelle trainiert, stellt er das Gerät zur Seite und nutzt einen etwa vier Meter langen Schlauch. Dieser Radius hat offenbar auch gereicht, damit der COPD-Betroffene im Sommer die eigene Terrasse umbauen konnte. "Solange es geht, möchte ich meine Kinder sehen, meinen Enkel unterstützen, Feste feiern. Dazu bedarf es einer gewissen Anstrengung von mir."

Lungensport: Bewegen im Sitzen

Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland unterstützen den Lungensport, indem sie die Kosten für eine bestimmte Anzahl von Trainingseinheiten übernehmen. Es gibt mehr als 1800 Lungensport-Gruppen für Erwachsene in Deutschland – zum Beispiel beim Dresdner SC 1898. Toni Fercho leitet dort die Abteilung Gesundheitssport und betreut auch sogenannte sauerstoffpflichtige Menschen. Dabei sieht der Sporttherapeut, dass die Voraussetzungen der Lungenkranken unterschiedlich sind. Während eine Person noch bis in die vierte Etage Treppen steigen kann, hat eine andere schon Luftprobleme im Sitzen. Aber auch Hockersport ist Bewegung, sagt Fercho.