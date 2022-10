Ein Baum ist ein willkommenes Geschenk für Leute, die schon alles haben. Am besten nicht noch einer für den Garten, sondern ein symbolisches Exemplar in einem Aufforstungsprojekt – E-Mail-Updates über das Wachstum inklusive. So ein Baum bereinigt schließlich nicht nur die Luft, sondern auch das schlechte Konsumgewissen in den Industriestaaten. Gegen eine Baumspende ist auch nichts einzuwenden – zumindest war das bisher so.