Dafür wurden die Bereiche Biologie und Informatik miteinander verknüpft. Zunächst beobachteten Biologinnen das Verhalten von Bienengruppen, die in einer Vorrichtung mit einer rotierenden Attrappe konfrontiert wurden. Am Ende jedes Versuchs wurde die Anzahl der Stacheln in der Attrappe gezählt. In einem nächsten Schritt wurde ein mathematisches Modell genutzt, um die Wahrscheinlichkeit der Stiche bei einer bestimmten Pheromon-Konzentration zu errechnen. Für die komplexe Auswertung der Datensätze wurde eigens ein neues Softwaretool entwickelt, das alle Analyseschritte modular integriert.



"Auf der biologischen Seite haben wir den Beweis erbracht, dass Bienen bei der Entscheidung zu stechen ihren sozialen Kontext berücksichtigen", resümiert Morgane Nouvian. Dabei konnten die Forschenden zeigen, dass mit zunehmender Gruppengröße weniger weitere Bienen zu Hilfe fliegen. Die Größe wirkt offenbar als sozialer Bremsmechanismus zusätzlich zur Kommunikation per Pheromon.



Die neuartige Methodik der Konstanzer Wissenschaftlerinnen könnte dabei über die Forschung zu den Honigbienen hinaus bei der Beobachtung kollektiven Verhaltens verwendet werden, so die Informatikerin Tatjana Petrov: "Im Hinblick auf eine breitere Anwendung unseres Ansatzes stehen wir aber vor neuen rechnerischen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Skalierbarkeit und die Quantifizierung von Unsicherheiten, z. B. bei großen Populationen, ungenauen Messungen und einer größeren kognitiven Kapazität von Individuen."