Seit dem vierten März steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland wieder. Knapp eine Woche später, am Donnerstag den 11. März, zählt das Robert Koch-Institut über 250.000 neue Ansteckungen, die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 1.439. Das ist zwar noch ein kleines Stück vom bisherigen Rekord am zehnten Februar entfernt. Da lag die Inzidenz in Deutschland mit 1.603 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche auf dem bisher höchsten Wert der Pandemie in der Bundesrepublik. Aber der Wert könnte durchaus wieder erreicht und sogar noch überschritten werden, wenn die Annahmen von Professor Karl Nagel und seinem Team der TU Berlin stimmen.