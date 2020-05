Der große Vorteil an dem Wirkstoff: Er lässt sich wie ein Asthma-Spray in den Rachen sprühen. Er ist bereits als Mittel gegen chronische Hepatitis-Erkrankungen auf dem Markt. Die Ergebnisse der Frankfurter Studie sind so überzeugend, dass in Kanada bereits klinische Studien an Covid-19-Patienten mit Ribavirin begonnen haben.



Auch ein zweiter Wirkstoff, der auf die Zuckerproduktion zielt, war in der Zellkultur vielversprechend und soll klinisch erprobt werden, so Münch. Eine US-Firma hatte ihn ursprünglich zur Bekämpfung von Krebszellen entwickelt. Doch egal was am Ende effektiv wirkt, dank dem Wissen darüber, was das Coronavirus mit unseren Zellen anstellt, kann jetzt erstmals ganz gezielt danach gefahndet werden.