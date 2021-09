"Wir, die Herausgeber von Gesundheitsjournalen, fordern die Regierungen und andere Verantwortliche zum Handeln auf und dazu, das Jahr 2021 als dasjenige zu markieren, in dem die Welt endlich ihren Kurs ändert", heißt es in dem Leitartikel, der etwa im " British Medical Journal " abgedruckt wurde. Daran beteiligt waren auch andere renommierte Fachmagazine wie "The Lancet", "The New England Journal of Medicine" oder das "Chinese Science Bulletin". Der Aufruf erscheint vor der UN-Generalversammlung, einer der letzten internationalen Tagungen vor der Weltklimakonferenz ( COP26 ), die im November in Glasgow stattfindet: "Im Vorfeld dieser entscheidenden Treffen rufen wir – die Herausgeber von Gesundheitszeitschriften weltweit – zu Sofortmaßnahmen auf, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur unter 1,5 Grad zu halten, die Zerstörung der Natur zu stoppen und die Gesundheit zu schützen."

Die Experten machen teilweise schon seit vielen Jahren auf die Probleme aufmerksam, die mit dem Klima einhergehen. In "The Lancet" gibt es etwa seit 2015 einen "Countdown on health and climate change", in dem Forschende aktuelle Erkenntnis zum Einfluss des Klimawandels auf die globale Gesundheit veröffentlichen. In einer Studie wurde beispielsweise errechnet, dass die Rekordsommer im Jahr 2003 in Europa zu rund 70.000 vorzeitigen Todesfällen geführt hatte – wobei solche extrem warmen Sommer in Zukunft normal würden. Auch Forscher in Mitteldeutschland, zum Beispiel am Uniklinikum Jena, sehen den Klimawandel schon lange als die größte medizinische Herausforderung unseres Jahrhunderts.