Ein Check der zehn staatlichen Universitäten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, zeigt, dass sich tatsächlich alle Institutionen auch abseits der Forschung irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz auseinandersetzen. So gab die Bauhaus-Uni Weimar (die sich in ihrem Portfolio zum Beispiel mit Themen wie nachhaltigem Städtebau beschäftigt) Ende November bekannt, man müsse auf Anordnung des Freistaats Thüringen nun ordentlich Strom sparen – 15 bis 20 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs. Das ist für so in Schwung gekommene Institutionstanker wie Universitäten sicher kein Leichtes, betrifft aber derzeit Unternehmen genau wie Bildungseinrichtungen oder Behörden und ist damit keine herausstellungswürdige Eigenschaft. Auf Initiative von Studierenden hat sich in Weimar aber auch die Klima AG als Arbeitsgruppe des Senats gegründet. Die setzt sich für eine klimaneutrale Universität und Klima-Bildung an der Hochschule ein.

Nachhaltigkeitsbüro & Co. an mitteldeutschen Unis

Nachhaltigkeit abseits von Forschungsarbeiten und kühler Büroluft im anstehenden Winter beschäftigt auch die TU Dresden, die bereits seit 2003 ein hochschulinternes Umweltmanagementsystem betreibt, das sich auf das ganze Rondell bekannter Umweltaspekte auswirkt: Abfallvermeidung, Umweltaspekte bei Einkauf und Beschaffung, Energie, Campusgestaltung.

Auch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg möchte den Weg in eine nachhaltige Bildungslandschaft finden und hat sich dafür im November 2020 ein eigenes Nachhaltigkeitsbüro draufgeschafft. Das zeigt sich in seiner Arbeit durchaus detailverliebt und fördert bei Studierenden und Mitarbeitenden zum Beispiel eine eigene Nachhaltigkeitsrubrik auf der Campus-Karte, zur Unterstützung eines nachhaltiges Uni-Lebens. In der Praxis heißt das: Wo bekomme ich veganes oder vegetarisches Mittagessen in Campusnähe und wo kann ich ein Elektroauto aufladen? (Okay, die Nutzungsfreundlichkeit ist noch ausbaufähig.) 2014 sah es am Campus Augustusplatz der Uni Leipzig noch besonders kahl aus. Das Gelände war zu dem Zeitpunkt noch neu – ein paar Jahre später wäre die Betonlandschaft wahrscheinlich nicht durchzusetzen gewesen. Bildrechte: imago/Harald Lange

Gezielte Förderung für Nachhaltigkeitstransformation

Das Thema ist nicht nur an den Unis, sondern auch an den staatlichen Fachhochschulen angekommen. An der größten in Mitteldeutschland, der HTWK in Leipzig, hat sich 2021 die Senatskommission "Umweltschutz und Nachhaltigkeit" gebildet. Und die Hochschule Magdeburg-Stendal hat eine ganze Palette von Ideen, mit denen sie klimaneutral werden möchte und von denen Ende vergangenen Jahres auch schon einige umgesetzt waren – Lastenanhänger und Ökostrom zum Beispiel.

An und für sich ist der Tenor an den Hochschulen doch recht ähnlich. Das liegt mitunter auch daran, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung Mitte vergangenen Jahres Zuwendungen für Hochschulen in Aussicht gestellt hat, mit denen gezielt Projekte gefördert werden, die den Institutionen einen Nachhaltigkeitsschub verleihen. "Dies umfasst Nachhaltigkeit im ökologischen, sozialen und ökonomischen Sinne", so das BMBF in der entsprechenden Bekanntmachung. "Ein Beitrag zur Bewältigung ökologischer Nachhaltigkeitsherausforderungen, wie beispielsweise die Schonung natürlicher Ressourcen, der Schutz der Biodiversität oder ein Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels, wird grundsätzlich erwartet." Chemnitz: Wenn die Straße neben der Mensa eine Fahrradstraße ist, geht das schon in Richtung grüne Bildungslandschaft. Bildrechte: imago/HärtelPRESS

Deutsche Forschungsinstitute ziehen an einem Strang

Und das gehört, das kennen wir aus der Privatwirtschaft, mittlerweile zum guten Ton. Auch in der außeruniversitären Forschung. So gibt es das Max-Planck-Nachhaltigkeitsnetzwerk und das Netzwerk Helmholtz Klimaneutral – die im vergangenen Jahr in geballter Zweisamkeit eine Erklärung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen begrüßten, bis 2035 in ihren Arbeitsweisen und Forschungsprozessen Klimaneutralität zu erreichen. Bedenkt man die Vorreiterrolle der Wissenschaft, dürfte es aber ruhig ein Stück schneller gehen.

Zu besagter Allianz zählen auch die anderen großen Player, wie Leibniz, Fraunhofer und die Leopoldina. Es ist also davon auszugehen, dass die Institute jetzt an einem Strang ziehen und Maßnahmen entwickeln, wie das große gemeinsame Ziel Klimaneutralität umgesetzt werden soll. So tritt die Allianz auch jetzt, ein Jahr später, geschlossen auf, wenn es ums Energiesparen geht: Die Mitglieder hätten "bereits Maßnahmen ergriffen, um an ihren Einrichtungen Energie in erheblichem Umfang einzusparen und so ihren Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung der Energiekrise zu leisten." Sie macht aber auch klar: Das dürfe nicht zur Schwächung der Wissenschaftslandschaft führen. "Gravierend wären die Auswirkungen etwa für Biodatenbanken und -archive und laufende, groß angelegte Versuchsreihen und Studien in der Medizin und den natur- sowie ingenieurwissenschaftlichen Fächern sowie für komplexe Forschungsinfrastrukturen."