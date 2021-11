Denn das Risiko durch eine akute Covid-19 ist in den Gruppen der Kinder und Jugendlichen zwar am geringsten, zugleich aber latent vorhanden. In den gesamten USA seien bisher rund 1,9 Millionen Kinder der Altersgruppe fünf bis elf Jahre an Covid-19 erkrankt. Nur etwa 8.300 von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden, 2.600 davon auf Intensivstationen und etwa 100 Kinder starben an Covid-19. Die Sterberaten variierten damit je nach Bundesstaat in dieser Altersgruppe zwischen 0,00 und 0,01 Prozent. Allerdings: Da insgesamt nur sehr wenige Kinder sterben, ist Corona damit trotzdem an die Spitze der Todesursachen in dieser Altersgruppe gerückt.