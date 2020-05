Die Wissenschaftler vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC), der Technischen Universität Dänemark und der US-Universität Rutgers setzten für ihre Studie Probanden für mehrere Stunden in einen speziell isolierten Raum. Dabei wurde ständig die Luft um sie herum gemessen und dazu die chemische Zusammensetzung ihres Atems über eine Maske, in die sie atmen mussten. Die Temperatur in der Kammer wurde genauso geändert wie die Kleidung der Teilnehmer - ihre Haut war so mal mehr und mal weniger bedeckt.

Die Experimente fanden in einer speziellen isolierten Kammer an der Technischen Universität von Dänemark statt. Bildrechte: Mikal Schlosser

Das Ergebnis: Die menschliche Haut gibt viel mehr Ammoniak ab, als bisher angenommen. Diese Emissionen stiegen weiter an, je wärmer der Raum war und je weniger Kleidung die Personen trugen. Letztlich konnte in dem Experiment die Versauerung durch das CO2, das über die Atmung abgeben wird, komplett neutralisiert werden - nur durch die Emission von Ammoniak über die Haut.

Ist das nun positiv? "Das ist schwierig zu sagen", antwortet der MPIC-Studienleiter Jonathan Williams auf MDR-Wissen-Anfrage. Am Ende komme es dabei auf die konkrete Beschaffenheit der Innenräume an, so der Experte. Bisher wisse man nur, dass sich chemische Reaktionen an Oberflächen in den Räumen durch die Ammoniak-Emissionen verändern - wie genau, muss weiter erforscht werden.